كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 11:30 صباحاً - الزمالك يستعيد أوباما أمام المقاصة

يوسف أوباما

يتسلح الزمالك، فى المواجهة المقبلة بعودة يوسف أوباما مهاجم الفريق بعد غيابه عن لقاء بيراميدز للإيقاف، حيث يستعيد الفريق الأبيض، لاعبه، فى المواجهة المقبلة أمام مصر المقاصة التى ستقام يوم الثلاثاء المقبل، فى الأسبوع العشرين من بطولة الدورى الممتاز.

وحرص جهاز الزمالك أن يضع برنامجا لأوباما حتى يكون جاهزا لتلك المواجهة لكونه أحد العناصر الأساسية بالفريق هذا الموسم حيث يعد أكثر لاعبى الأبيض مشاركة في كل البطولات.

وتعادل الزمالك أمام بيراميدز 3/3 أمس الخميس فى المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع من الدوري.