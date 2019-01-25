كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 11:30 صباحاً - إحالة "عيد تاكسى" أشهر قواد فى مصر الجديدة للجنايات بتهمة الاتجار فى المخدرات



أمرت نيابة مصر الجديدة برئاسة شريف معتز، بإحالة أخطر قواد بحوزته مخدرات وهواتف مسروقة لمحكمة الجنايات. البداية عندما وردت معلومات لمباحث مصر الجديدة تفيد قيام قواد شهرته "عيد تاكسى" بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة الميرغنى دائرة القسم، وبإخطار اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة أمر بسرعة القبض على المتهم. وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم أثناء تواجده بمنطقة الميرغنى وعثر بحوزته على 12 تذكرة هيروين وهاتف محمول اعترف بسرقته من ربة منزل أثناء سيرها بالميرغنى، تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

كانت هذه تفاصيل خبر إحالة "عيد تاكسى" أشهر قواد فى مصر الجديدة للجنايات بتهمة الاتجار فى المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.