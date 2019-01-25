كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 11:30 صباحاً - لقاءات قوية فى خامس جولات قبل نهائى دورى الطائرة

دورى الطائرة

تقام اليوم، الجمعة ، لقاءات قوية فى خامس جولات دور قبل نهائى دورى الكرة الطائرة الممتاز للرجال للموسم المحلى 2018 /2019 .

و تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من، سبورتنج مع سموحة والداخلية مع هليوبوليس والقناة مع الأهلى وطنطا مع الشمس.

فيما تشهد نفس الجولة أيضا مواجهات بين طنطا مع الشمس و الشرقية للدخان مع طلائع الجيش وبنى سويف مع الطيران وبتروجت مع الاتحاد السكندرى ومصر للبترول مع الزمالك .