كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 11:30 صباحاً - لقاءات قوية فى خامس جولات قبل نهائى دورى الطائرة
دورى الطائرة
تقام اليوم، الجمعة ، لقاءات قوية فى خامس جولات دور قبل نهائى دورى الكرة الطائرة الممتاز للرجال للموسم المحلى 2018 /2019 .
و تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من، سبورتنج مع سموحة والداخلية مع هليوبوليس والقناة مع الأهلى وطنطا مع الشمس.
فيما تشهد نفس الجولة أيضا مواجهات بين طنطا مع الشمس و الشرقية للدخان مع طلائع الجيش وبنى سويف مع الطيران وبتروجت مع الاتحاد السكندرى ومصر للبترول مع الزمالك .
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