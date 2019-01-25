كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 11:30 صباحاً - ابن قتيلة أطفيح: رصاصة مجهولة قتلت والدتى ومفيش دوافع للجريمة

فحصت مديرية أمن الجيزة عددًا من المشتبه بهم فى حادث مقتل ربة منزل نتيجة إصابتها بطلق نارى، خلال تواجدها بأرض زراعية بإحدى قرى أطفيح، فى محاولة للتوصل لهوية مرتكب الجريمة.

من جانبه تحدث نجل المجنى عليها عن الحادث، فقال إن والدته أثناء جمعها بعض الخضراوات من أرض زراعية بصحبة شقيقها منتصف النهار، سقطت أرضًا فاقدة الوعى، ونقلها شقيقها إلى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة.

وأضاف، أن خاله لم يكتشف إصابتها بطلق نارى وقت سقوطها، حيث إنه لم يسمع صوت الرصاصة، كما أن المكان الذى شهد الحادث تحيط به منطقة زراعية مفتوحة، ولم يكن بالقرب منهما أى شخص يطلق أعيرة نارية.

وأكد نجل المجنى عليها، أنه لا توجد أى خلافات تجمع والدته بأشخاص آخرين، مضيفًا أن النيابة قررت تشريح جثة والدته، وصرحت بدفنها ويجرى رجال المباحث بمركز شرطة أطفيح التحريات لكشف غموض الحادث.

تلقى العقيد أحمد الوليلى مفتش مباحث جنوب الجيزة بلاغًا يفيد مقتل ربة منزل بقرية الصالحية التابعة لمركز شرطة أطفيح.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليها توجهت بصحبة شقيقها لأرض زراعية لحصد خضراوات، تمهيدًا لبيعها بالسوق، إلا أن مجهول أطلق عيار نارى أصابها مما أسفر عن مفارقتها الحياة.

وحرر الرائد أحمد يسرى، رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح، محضرًا بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، وضبط مرتكب الجريمة، وأمرت النيابة بتشريح جثة المجنى عليها، وصرحت بدفنها، وتولت التحقيق.