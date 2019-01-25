كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 11:30 صباحاً - عاطل الهرم يعترف بببيع الهيروين لزبائنه من الأثرياء والنيابة تقرر حبسه

اعترف عاطل متهم بالاتجار بالمواد المخدرة عقب القبض عليه بالهرم، أنه اعتاد ترويج مخدر الهيروين على عملائه من الأثرياء، حيث إن مخدر الهيروين سعره مرتفع، ولا يقبل على تعاطيه إلا المتعاطين من أصحاب الأموال.

وأضاف المتهم "جمعة.ع" أنه يروج بضاعته على عملائه بمنطقة الهرم والمناطق المجاورة لها، حتى تم القبض عليه وبحوزته 50 جراما من الهيروين كان يستعد لبيعها.

واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة، أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

أكدت تحريات العقيد محمد حامد وكيل إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة، تفيد اتجار "جمعة.ع" 41 سنة عاطل بالمواد المخدرة، وبإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته 46 تذكرة من مخدر الهيروين، بلغ وزنها 50 جرام، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.