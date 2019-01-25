كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 11:30 صباحاً - الأنصاري يكرم 11 من رجال الشرطة تقديرا لمجهوداتهم في العمل



كتب: محمود الشريف كرم الدكتور أحمد الانصاري محافظ سوهاج 11 من رجال الشرطة بمكتبه بديوان عام المحافظة تقديراً لجهودهم وتفانيهم فى العمل، وذلك تزامناً مع عيد الشرطة ال 67. وأشاد "الأنصاري" بجهود رجال الشرطة البواسل، والتضحيات التى يقومون بها، ومواصلة العمل ليلا ونهارا لحفظ الامن، وحماية الجبهة الداخلية للبلاد، موجهاً التهنئة لرجال الشرطة جميعاً ضباط وصف وجنود، ومؤكداً على دعم الشعب المصري ووقوفه صفاً واحداً خلف القيادة السياسية، ورجال القوات المسلحة والشرطة فى مكافحة الارهاب.













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