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الأنصاري يكرم 11 من رجال الشرطة تقديرا لمجهوداتهم في العمل

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كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 11:30 صباحاً - الأنصاري يكرم 11 من رجال الشرطة تقديرا لمجهوداتهم في العمل


الأنصاري يكرم 11 من رجال الشرطة تقديرا لمجهوداتهم في العمل

كتب: محمود الشريف

كرم الدكتور أحمد الانصاري محافظ سوهاج 11 من رجال الشرطة بمكتبه بديوان عام المحافظة تقديراً لجهودهم وتفانيهم فى العمل، وذلك تزامناً مع عيد الشرطة ال 67.

وأشاد "الأنصاري" بجهود رجال الشرطة البواسل، والتضحيات التى يقومون بها، ومواصلة العمل ليلا ونهارا لحفظ الامن، وحماية الجبهة الداخلية للبلاد، موجهاً التهنئة لرجال الشرطة جميعاً ضباط وصف وجنود، ومؤكداً على دعم الشعب المصري ووقوفه صفاً واحداً خلف القيادة السياسية، ورجال القوات المسلحة والشرطة فى مكافحة الارهاب.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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