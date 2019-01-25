كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 11:30 صباحاً - تأخر قطار أسوان - القاهرة بمحطة ببا 45 دقيقة نتيجة عطل مفاجئ بالجرار



أعلنت هيئة السكة الحديد صباح اليوم، اعتذارها نتيجة تأخر قطار رقم 1939 ركاب مكيف أسوان- القاهرة بمحطة ببا نتيجة عطل مفاجئ بجرار القطار أدى إلى وجود دخنة بالبوجى الأمامى للجرار. وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أنه على الفور تم التنبيه بالاستعداد بجرار آخر بديل واستأنف القطار رحلته بتأخير 45 دقيقة، وأن حركة القطارات على الخطوط الطوالى تعمل بصورة طبيعية وقدمت الهيئة اعتذارها لركاب القطار نتيجة التأخير الذى حدث .

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