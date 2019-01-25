كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 11:30 صباحاً - الأنصاري يستقبل أعضاء الاتحاد العام لشباب سوهاج

كتب: محمود الشريف

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج مساء أمس بديوان عام المحافظة أعضاء الاتحاد العام لشباب سوهاج، وذلك ضمن سياسة التواصل المباشر مع المواطنين للاستماع الى أفكارهم ومقتراحاتهم.

وأكد محافظ سوهاج خلال الاجتماع على أهمية دور الشباب في خدمة الوطن لافتاً الى ضرورة تمكينهم للنهوض بالمنظومة التنفيذية في الدولة، ومؤكداً على اهتمام الدولة بمحافظات الصعيد.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج أن السيد المحافظ استمع الى ‏مطالب الشباب وأفكارهم، لافتاً الى انهم عرضوا بعض المقترحات لتنفيذها بالمحافظة ومنها استغلال الشباب للحدائق ‏والمتنزهات العامة المغلقة ، وتدريب الشباب وتأهيلهم وبناء قدراتهم.

وأشار المتحدث الرسمي للمحافظة الى عرض شباب الاتحاد لمبادرة تسمى "حملة مواطن" والمعنية لتكوين شراكة بين الجهات التنفيذية والمجتمع المدنى والمواطنين لتسهل التواصل بين تلك الأطراف، بالإضافة الى طلب إنشاء موقع إلكتروني يعرض به المناطق السياحية بالمحافظة، لافتاً الى أن السيد المحافظ رحب بتلك الأفكار ووجه بدراستها . ‏

كما قدم شباب الاتحاد بعض الشكاوى للسيد المحافظ ومنها وجود بعض المحولات الكهربائية الموجودة داخل الأراضي الزراعية والتي قد تسبب خطر، بالاضافة الى وجود بعض المطبات الصناعية المتهالكة بالطرق بمنطقة الكورنيش الشرقي، حيث وجه السيد المحافظ ببحث تلك الشكاوى وحلها فوراً.

و‏من جانبه أشاد اتحاد الشباب بالتواصل المباشر والتجاوب الكبير من السيد المحافظ مع المواطنين الذين يتقدمون بالشكاوى والطلبات، بالاضافة الى مبادرة "اليوم المفتوح" والتي يتبناها السيد المحافظ لحل مشاكل المواطنين في الحال .

الجدير بالذكر أن الاتحاد العام لشباب سوهاج هو ائتلاف شبابى يضم الألاف من شباب سوهاج، ويهدف الى نشر الفكر التطوعى لدى الشباب وتوحيد الجهود، كما يقوم بتقديم مبادرات شبابية لنشر ثقافة التطوع لخدمة المجتمع، وإعداد كوادر شبابية تكون سلاح الوطن فى التنمية ومحاربة الأفكار المتطرفة.