كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 11:30 صباحاً - رئيس جامعة القاهرة: 135حالة غش بالامتحانات.. وغدا بدء إجازة نصف العام

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بدء إجازة منتصف العام الدراسى لطلاب الجامعة، غدا السبت، بعد انتهاء امتحانات التيرم الأول بالكليات المختلفة، كاشفا عن أن عدد حالات الغش التى تم رصدها خلال الامتحانات بلغت 135 حالة غش بين 170 ألف طالب بالكليات المختلفة.

وأوضح الخشت، أن الامتحانات شهدت تشكيل لجنة للطوارىء لمتابعتها بكل كلية برئاسة عميد الكلية وعضوية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورئيس القسم المختص أو من ينوب عنه وأستاذ المادة، للتعامل مع أية مشكلة طارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، إلى جانب لجان ممتحنين بكل كلية لمطابقة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ولمستوى الطلاب، مضيفًا أن هذه اللجان لها الحق فى إعادة توزيع الدرجات طبقًا لمقاييس علمية، ورفع الدرجات بمعدلات أكاديمية.