كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 11:30 صباحاً - شاهد - شيرين عبدالوهاب تطرح أغنية " ابو الرجالة "

طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب منذ قليل، اغنية جديدة بعنوان ابو الرجالة عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب. وكان من المقرر ان تقوم شيرين بطرح الأغنية في البومها الجديد نساي، لكنها قررت تأجيل لطرحها كأغنية سينجل.. الاغنية تنتمي لنوعية الاغنيات التي إعتادت شيرين على طرحها التي تقصف جبهات الرجال. الأغنية من كلمات ايمن بهجت قمر والحان وتوزيع خالد عز.

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