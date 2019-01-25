كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 11:30 صباحاً - عبدالغفار: استحداث برامج تطبيقية جديدة بالجامعات لدعم التعليم التقنى

أكد د.خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، على ضرورة استحداث برامج دراسية جديدة تتميز بالتطبيق العملي بالجامعات المصرية فى جميع المجالات بصفة خاصة المجالات الصحية والزراعية والصناعية، وفى هذا الإطار تلقى الوزير تقريرًا مقدمًا من د سعيد درويش مستشار الوزير لربط البحث العلمي بالصناعة، حول دراسة إمكانية استحداث برامج تعليمية تطبيقية تتماشي مع احتياجات الدوله مثل برنامج التحليل الطبي ليتماشي مع مبادرة " ١٠٠مليون صحه"، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، والفشل الكلوي، بما في ذلك الطرق الحديثة للوقاية والعلاج من هذه الأمراض؛ لتتوافق مع سياسة الدولة في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة 2030.

وأشار التقرير إلى زيارة د. سعيد درويش لكلية التمريض بجامعة الإسكندرية، واستعراض جميع البرامج التعليمية والمعامل للتعرف على إمكانية استحداث تلك البرامج بالجامعة.

الجدير بالذكر أن كلية التمريض بجامعة الإسكندرية تعتبر أول كلية بجامعة الإسكندريه تحصل علي الاعتماد الأكاديمي والجودة، بالإضافة إلى حصولها المتكرر علي شهادة الأيزو للجودة.