كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 11:30 صباحاً - البيئة: برنامج دورى لرصد نوعية المياه الساحلية وتقييم مؤشرات التلوث بها

قالت وزارة البيئة، إنها تنفذ برنامج دورى لرصد نوعية المياه الساحلية، بكل من البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة، بغرض المتابعة الدورية لنوعية المياه، وتقييم مؤشرات التلوث، وتحديد مصادر التلوث جراء الأنشطة المختلفة سواء كانت صناعية أو زراعية أو سياحية، والتى قد تؤثر سلباً علي البيئة البحرية والكائنات النباتية والحيوانية، وتحليل هذه البيانات وتقديمها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتحسين الوضع البيئى لها.

وتنفذ الوزارة أيضا حملات موسعة للمراقبة البيئية على المنشآت التى لها صرف مباشر أوغير مباشر على نهر النيل، وذلك على ثلاث مراحل :

المرحلة الأولى: المنشآت الصناعية التي لها صرف مباشر أوغير مباشر على نهر النيل.

والمرحلة الثانية: محطات الصرف الصحى التى لها صرف مباشر أوغير مباشر على نهر النيل.

وأخيرا: حملة موسعة للمراقبة البيئية على المنشآت التى لها صرف مباشر أو غير مباشر على خليج أبوقير بنطاق محافظتى الإسكندرية والبحيرة، ومصرف بحر البقر وإعداد تقرير بالوضع البيئي لنوعية المياه وموقف المنشآت الصناعية.

وأشارت الوزيرة إلى تنفيذ حملة موسعة للمراقبة البيئية على المنشآت التي لها صرف مباشر أو غير مباشر على خليج السويس، وإعداد تقرير بالوضع البيئي لنوعية المياه وموقف المنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف على الخليج.