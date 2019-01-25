كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 11:30 صباحاً - الزراعة:حزمة توصيات لتجنب مخاطر إصابة محصول الموز بالأمراض

أصدرت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، حزمة من التوصيات والارشادات الفنية لحدائق الموز وخاصة الخلفات الصغيرة لتجنب مخاطر أمراض التورد القمة والتبرقش، للعمل علي زيادة الإنتاج وتحسين الصفات الثمارية وإنتاج ثمار تصلح للتصدير والسوق المحلى.

وأوصى تقرير المحاصيل البستانية ، بالرش بأحد المبيدات المتخصصة لحشرة المن كل 15 يوم ، والتخلص من الحشائش بالمزرعة بصورة دورية ، وعدم زراعة الخضر تحت زراعات الموز، منعا لتعرض المحصول للإصابة بالأمراض وخاصة التبرقش، بالإضافة إلى الاستمرار فى فحص الشتلات لاكتشاف النباتات المصابة بمرض تورد القمة أو التبرقش.

وأكد تقرير المحاصيل البستانية، على الاهتمام بالتسميد البوتاسيوم والفوسفور خلال هذه الفترة ، إزالة الخلفات المصابة والتخلص منها بالطرق الصحيحة خارج المزرعة وتطهير الجورة بالجير الحى ، والرى حسب حاجة النبات والظروف الجوية، وفحص وإزالة النباتات المصابة بالتورد أو التبرقش، وبالنسبة للزراعات فى المشتل، إضافة الدفعة الأخيرة من السماد الأزوتى إذا وصلت الشتلات لحجم مناسب أم إذا كانت صغيرة الحجم فيمكن إضافة دفعة أخرى، والاستمرار فى فحص الشتلات لاكتشاف النباتات المصابة بمرض تورد القمة أو التبرقش.