كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 11:30 صباحاً - موانئ البحر الأحمر: تداول 370 شاحنة بضائع و25 ألف طن فوسفات

قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 22 سفينة وإجمالى عدد السفن المتواجدة بمنطقة الانتظار 2 سفينة.

وأكد فى بيان له أنه تم تداول 370 شاحنة بضائع و25 ألف طن فوسفات و28 سيارة ويخت سياحى .

وأضاف أن حركة الواردات شملت 188 شاحنة و15 سيارة ويخت سياحى فيما شملت حركة الصادرات 182 شاحنة بضائع و25 ألف طن فوسفات و13 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة B.B.C ومغادرة ثلاث سفن وهى DIAMON ، محبة، الحرية 2 بينما شهد الميناء بالأمس استقبال أربع سفن وهى محبة، الحرية1، النوى اكسبريس، بوسيدون اكسبريس ومغادرة السفينة بوسيدون إكسبريس كما استقبل ميناء نويبع السفينة سينا وغادرت ميناء الغردقة العبارة الرياض .