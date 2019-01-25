كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 11:30 صباحاً - محافظ الجيزة: تقييم دورى لنواب رؤساء الأحياء والمدن

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن حركة تغيير نواب رؤساء الأحياء والمدن والوحدات المحلية، جاء لضخ دماء جديدة، ولخدمة خطط المحافظة خلال العام الحالى والتى تأتى على رأسها إزالة تعديات ومخالفات المبانى والالتزام بخطوط التنظيم بالشوارع وأحداث طفرة بمنظومة النظافة من خلال المتابعات الميدانية لأعمال رفع المخلفات.

وأضاف محافظ الجيزة أنه سيتم عمل تقييم دورى لأداء القيادات التى تم تكليفها للتأكد من قيامهم بالأعمال المنوطة لهم على أكمل وجه وإحداث إضافة ميدانية يلمسها المواطنون، وتحسن فى الخدمات بشكل عام.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد أصدر قراراً بتكليف نواب لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن ورؤساء جدد لعدد من الوحدات القروية بقطاعات المحافظة، حيث تم تكليف 43 نائبا للعمل بأحياء العجوزة وجنوب الجيزة وشمال الجيزة وبولاق الدكرور والوراق والدقى والعمرانية ومراكز ومدن أبو النمرس وأطفيح والبدرشين والحوامدية وكرداسة والصف والعياط ومنشأه القناطر وأوسيم، بالإضافة إلى تكليف سكرتير لمركز ومدينة أبو النمرس، كما تم تكليف 23 رئيساً للوحدات القروية بالبرمبل والقبابات وأم خنان والشوبك الشرقى والإخصاص وغمازة الصغرى والأقواز والودى والمتانيا وميت القائد والناصرية والبليدة وطهما والقطورى وبرنشت وكفر حجازى وبنى سلامة وبهرمس والمنصورية وبرطس وبشتيل والبراجيل والكوم الأحمر.