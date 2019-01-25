كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 11:30 صباحاً - المتحدث باسم الخارجية يهنئ المصريين بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة يناير



وجه المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ التهنئة إلى الشعب المصري، بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير. وكتب حافظ - عبر حسابه على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) اليوم /الجمعة/ - "فى مثل هذا اليوم.. كان لأبناء مصر موعد مع التاريخ مرتيّن: فتجلت بطولات الشرطة المصرية بمعركة الإسماعيلية عام 1952، وأعلن المصريون عن تطلعاتهم لرسم مستقبل جديد ⁧عام 2011". وتوجه المتحدث باسم وزارة الخارجية بتحية إجلال وتقدير لشهداء حماية ورفعة هذا الوطن.

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