كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 11:30 صباحاً - وفاة مخرج جزائري أحرق نفسه داخل قناة تلفزيونية

توفي منتج تلفزيوني جزائري، الخميس، بعد أسبوعين على إضرامه النار في نفسه في مقر قناة تلفزيونية بسبب مستحقات كان يطالب بها.

وقام المخرج يوسف قوسم بإضرام النار في نفسه في السابع من يناير في مقر قناة "دزاير تي في" من جراء عدم تلقيه مستحقات مالية من القناة الخاصة عن مسلسل بث في 2017.

وأعربت القناة التي يملكها رئيس نقابة رجال الأعمال علي حداد، عن أسفها "لتحول خلاف تجاري الى مأساة".

وأضاف البيان أن قوسم أضرم النار في نفسه بعد خروجه من لقاء مع المدير الجديد للقناة "الذي طمأنه وأخبره بأن الإدارة ستدرس طلبه في اليوم الموالي.

وعقب الحادثة، أصدر نحو مئة مخرج ومنتج وممثل ومؤلف رسالة موجهة "إلى السينمائيين أنفسهم وإلى الآخرين" نددوا من خلالها بـ"المشاكل التي يواجهونها أثناء الإنتاج، أو تلك التي تعيقهم عن العمل أو الديون العالقة الى أجل غير مسمى".