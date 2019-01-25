كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 11:30 صباحاً - الأولى من نوعها فى السعودية ... محطة لوقود الهيدروجين

قالت أرامكو السعودية وشركة (إير برودكتس آند كيميكالز)، اليوم الجمعة، إنهما اتفقتا على إنشاء أول محطة هيدروجين في المملكة لتعبئة المركبات، التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني.

ومن المتوقع أن تعمل المحطة في الربع الثاني من العام الجاري 2019. وستوفر شركة تويوتا السيارات، التي تعمل بهذا النوع من الوقود، وفقا لما ذكرته الشركتان، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".

ومن هنا، فإنه عندما تتحرك السيارة يمر الهيدروجين من خلال خلايا صغيرة للوقود، تستخدم حاليا في الرافعات الشوكية، ويلتحم الهيدروجين بالأكسجين ليشكل المياه ليدفع المحركات المتمركزة في العجلات الأربع.

يشار إلى أن الوقود الهيدروجيني ناقلا مثاليا للطاقة، ما يعني أنه يمكن استخدامه بسهولة وسيطًا لتخزين الطاقة ونقلها، لذلك تسعى العديد من الحكومات والشركات إلى تعميم استخدامه، وقودا نظيفا اقتصاديا آمنا.

ويُعوَّل على استخدام غاز الهيدروجين كوقود نظيف؛ إذ إن احتراقه ينتج عنه بخار الماء، لذا فهو غير ملوِّث للبيئة على الإطلاق. بجانب أنه أكثر كفاءة، إذ إن الطاقة التي ينتجها كيلوجرام واحد من الوقود الهيدروجيني النظيف، تساوي الطاقة الناتجة عن 2.8 كيلوجرام من وقود الجازولين الأحفوري، الملوّث للبيئة.