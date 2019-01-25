كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 11:30 صباحاً - هذه بعض صور "ابتزاز رخيص" للسعودية لوقف تطورها .. لا تنصتوا للأبواق المأجورة

لا تتوقف بعض المنظمات المأجورة عن ابتزاز السعودية ، لاجندات خاصة ببعض الدول الكبرى التى تمول هذه المؤسسات ، ومنها بالطبع ضرب مشاريع التطوير التى يقودها ولى العهد محمد بن سلمان .

من هذه الاساليب هو تقارير مشبوهه عن اوضاع السجون او حقوق الانسان او غيرها من الموضوعات التى تثير استياء دولى والهدف هو تشويه صورة السعودية .

فقد كشفت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، اليوم الجمعة، أنها حصلت على تقارير جديدة تتعلّق بالتعذيب والاستغلال الجنسي الذي تتعرّض له مجموعة من الناشطين الحقوقيين السعوديين المعتقلين.

ولفتت المنظمة إلى أن 10 مدافعين عن حقوق الإنسان تعرّضوا للتعذيب والاستغلال الجنسي وأشكال أخرى من سوء المعاملة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى لاعتقالهم، منذ مايو 2018، وأثناء احتجازهم في معتقلات غير رسمية بأماكن غير معروفة.

ونشرت المنظمة في تقريرها أنّ "أحد المحقّقين أبلغ إحدى الناشطات كذباً بأن أفراد عائلتها قضوا نحبهم، وجعلوها تصدِّق ذلك لمدة شهر كامل".

وأضافت المنظمة أن ناشطاً وناشطة أُرغما على إجراء علاقة حميمية، بينما كان المحقّقون يشاهدونهما.

وذكرت أن إحدى الناشطات قالت: إن "المحقّقين صبُّوا الماء في فمها عنوةً، في حين كانت تصرخ أثناء تعذيبها. فيما تعرّض آخرون للتعذيب بالصعق الكهربائي".

وقالت مديرة أبحاث الشرق الأوسط في المنظمة، لين معلوف: إن السلطات السعودية "أثبتت مراراً أنها غير راغبة في حماية المعتقلين من التعذيب أو فتح تحقيق مستقلّ في مزاعم التعذيب".

وطالبت المنظمة السلطات السعودية بالسماح لهيئات مراقبة مستقلة بالتواصل دون قيود مع الناشطين المعتقلين.

تجاوز الخطوط الحمراء

من جانبها قالت منظمة "​هيومن رايتس ووتش​" لحقوق الإنسان، أمس الخميس، إن اعتقال الناشطات السعوديات جزء من "قمع موسّع" يقوده ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان".

وأفادت "رايتس ووتش" في بيان لها بأن "الناشطات المعتقلات في السعودية تعرَّضن للتعذيب"، وأن "بعضهن تعرَّضن للتحرش الجنسي، ومن بينهن لُجين الهذلول".

كما قالت: إن "السعودية تحت قيادة ولي العهد تجاوزت كثيراً من الخطوط الحمراء"، ولطَّخت سمعة من اعتقلتهم من ناشطات وناشطين.

وفي سياق متصل قالت الهيئة البرلمانية البريطانية المستقلة، أمس الخميس، التي شُكّلت للتحقيق في ظروف اعتقال ناشطات سعوديات، إنها لم تحصل بعد على رد من السعودية بشأن طلب زيارة الناشطات المعتقلات في المملكة.

وأكدت الهيئة البريطانية أنها طالبت السلطات السعودية بالتواصل معها للسماح بزيارة الناشطات المعتقلات في المملكة.