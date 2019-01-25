أرملة شهيد: "وعد بنته إنه هيخليها تسلم على السيسي"

قالت سماح العربي أرملة الشهيد محمد إسماعيل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أبدى اهتماما كبيرا بهم وسألهم مرارًا عن أي طلب أو حاجة لهم.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن العلاقات العامة والإنسانية وإدارة الشهداء بوزارة الداخلية يهتمون بشكل كبير بأسر الشهداء.

وحكت أرملة الشهيد حكاية مؤثرة عن طلب لطفلتها الصغيرة من والدها الراحل بأن تزور الرئيس عبدالفتاح السيسي في القصر الرئاسي وأن والدها وعدها قائلا: "هخليكي تزوري الرئيس السيسي يا مريم" وبالفعل تواصلت الرئاسة معها بعد استشهاد زوجها لتزور مريم الرئيس السيسي ليصدق والدها في وعده.

وتابعت: "قالت لوالدها وهي صغيرة أنا عايزة أروح عند الرئيس السيسي وقالها أنا هخليكي تروحي يا مريم فأنا بقوله معقولة هتخليها تروح للريس قالها أيوة هخليها تروح".

​