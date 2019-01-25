محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي

مع بدء معرض الكتاب يتوجه كثيرون من محبي القراءة لشراء كتبهم المفضلة، حيث تتعدد أنواع ومحتوى الكتب المتوافرة.. بعد حصولك على قائمة كتبك المفضلة وقبل الاستمتاع بقرائتها تعرف على ما تخبرك به اختياراتك من الكتب عن شخصيتك.

أثبتت الدراسات أن اختيار الكتب يعبر عن شخصية صاحبها، وهذه بعض موضوعات الكتب وما تكشفه عن شخصية قرائها، وفقا لموقع "bustle":

- كتب الخيال

يفضل قراء هذه الكتب التجول بخيالهم في عوالم معقدة وواسعة، ويميلون إلى أحلام اليقظة، كما يبحثون في أغلب الأحيان عن المغامرة، ويقدرون معنى الصداقة الحقيقية.

لمزيد عن اختيار كتبك يحدد شخصيتك.. ماذا تحب أن تقرأ؟..أضغط هنا