مدرب لياقة بدنية يكشف أضرار منشطات "الجيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بسمة مشالي:

يندفع بعض الشباب خاصةً المهووسين برياضة كمال الأجسام لتناول ما يضرهم من المنشطات، والتي قد تكون مغشوشة في كثير من الأحيان، لإظهار أجسامهم أكثر قوة ولياقة.

وقال عمر الجبلي، بطل الجمهورية في رياضة الـ" workout"، ومدرب في إحدى صالات الجيم لـ"الخليج 365": "إن كثير من الشباب يقع في فخ إغراء أصحاب صالات الجيم الذين لا يعرفون شيئًا عن المجال سوى تحقيق الربح، لتناول بعض المنشطات ليصبحوا مثل صور الأبطال المعلقة علي الحائط في وقت قصير وبدون بذل أي مجهود".

وأكد "الجبلي"، أن الاعتماد على تناول المنشطات يصيب الشخص فيما بعد بأمراض خطيرة قد تصل إلى الموت، خاصةً منشط" GH "أو المسمى بهرمون النمو، الذي يؤدي إلى توقف الغدة التي تفرز هرمون التستوستيرون عن العمل، كما أن أي عضو قد ينمو قبل أوانه أو بشكل مبالغ فيه، مثل أن نرى يد أكبر من سن صاحبها وإلي غير ذلك من الأخطار.

كما يحفز الإصابة بالسرطان، وأمراض الكلى، وارتفاع معدل الدهون في الدم، وزيادة إفراز هرمون الأستروجين، بشكل يؤدي إلى ظهور ملامح أنثوية، ويعتبر التثدي أحد تأثيرات زيادة هرمون الأنوثة، وهي عبارة عن نمو غير طبيعي في أنسجة الثدي.

ويرى "الجبلي"، أن أفضل شئ هو ممارسة الرياضة بطريقة طبيعية وصحيحة دون اللجوء لأي منشطات، ولكن مع اتباع نظام غذائي صحي تحت إشراف طبيب متخصص.