كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 08:27 صباحاً - سفير السعودية : جناح المملكة بمعرض الكتاب يعكس حضارتها وتاريخها

كتبت : انجي بيومي

قال السفير أسامة نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، إن جناح السعودية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب من أكبر الأجنحة داخل المعرض، لافتًا إلى أنه كان سعيدًا جدًا بجناح المملكة الذي يعكس حضارة وتاريخ بلاده.

وأضاف "نقلي"، خلال كلمة مذاعة على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن جناح المملكة من أكبر الاجنحة، يأتي في إطار العلاقات الوثيقة والتبادل الثقافي بين القاهرة والرياض