كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 08:27 صباحاً - عضو "خليها تصدي" : هدفنا تحقيق الأسعار المناسبة والعادلة للسيارات

كتبت : انجي بيومي

قال محمد شتا، عضو حملة «خليها تصدي»، إن أصحاب التوكيلات يوجهون مشترى السيارات للتجار لزيادة سعر السيارة بالاتفاق مع التجار، مضيفا أن بعض التوكيلات تلعب ألاعيب "قذرة" من خلال «over price» لاكثر السيارات مبيعا.

وناشد « شتا» خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «MBC مصر» الرقابة الإدارية وجهاز حماية المنافسة ومنح الاحتكار وأجهزة الدولة بفتح ملف «مافيا السيارات»، مؤكدا أن الهدف من حملة «خليها تصدي» هو تحقيق الاسعار المناسبة والعادلة للسيارات.

وطالب عضو حملة «خليها تصدي»، بتحقيق السعر العادل في مصر مقارنة بالدول الأخرى، لافتا إلى أن الشركات تعطي تخفيضات للوكلاء للدول التى بها مستوى المعيشة منخفض لبيع سيارات أكثر، وبالتالي من الطبيعي السعر الاسترشادي للسيارات لابد ان يكون أقل من دول الخليج.