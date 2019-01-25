دينا رضا تكشّف أسباب اللجوء إلى عملية تجديد البشرة

كشّفت الدكتورة دينا رضا، أخصائي الأمراض الجلدية والليزر وتجميل البشرة، أنه بإمكان الجميع في هذا الوقت، بالتزامن مع إطلاق الثورة الطبية في عالم التجميل، تجديد سطح الجلد بأشعة الليزر، حيث أن الليزر الجديد يُقلل التجاعيد ويعمل على إخفاء البقع الجلدية وإصلاح عيوب البشرة، وإخفاء الندوب الناتجة عن حب الشباب، كما يتم استخدام الليزر في علاج مجموعة واسعة من الحالات الطبية في الجلد.

وقالت في حديث خاص لـ "لايف ستايل"، "تتم عملية تجديد البشرة بواسطة ذبذبات أشعة ضوء شديدة التركيز، حيث يتم توجيهها نحو أنسجة الجلد التالفة، وتعمل على إزالته، طبقة بعد طبقة، بشكل دقيق، من أجل إنتاج سطح جلدي أكثر نعومة.

وأضافت أنه يتم إجراء عملية تجديد الجلد، عند وجود تجاعيد قد تكون نشأت نتيجة التعرض لأشعة الشمس بشكل مفرط، أو في حالات وجود تجاعيد تحت العينين، أو ندوب ناتجة عن حب الشباب.

وأوضحت دينا، أنه خلال أسبوع أو أسبوعين بعد عملية التجديد، نبدأ بملاحظة ظهور جلد جديد وردي اللون، أكثر نعومة ودون تجاعيد كثيرة، لكن اختفاء الاحمرار تمامًا، يستغرق عدة أسابيع ويشمل العلاج بعد العملية، استخدام واقٍ شمسي لحماية الجلد، خلال مرحلة تكوين الأصباغ الجلدية الجديدة.

وأشارت أن الجلد يُحافظ على مظهره المشرق لفترة طويلة بعد العلاج، وتتغير هذه الحالة عادة عند عودة مستوى الأصباغ الجلدية إلى ما كان عليه سابقًا.

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