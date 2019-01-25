سيلين ديون تبكي في عرض فالنتينو وسط 65 "زهرة"

تفتّحت "المرأة-الوردة" في استقبال الربيع خلال عرض دار Valentino الذي تمّ تقديمه ضمن فعاليات أسبوع باريس للخياطة الراقية، حيث كان في الصفوف الأمامية للعرض مجموعة من كبار المصممين أمثال راف سيمونز، كلير وايت كيللر، جيامباتيستا فالي، كريستيان لوبوتان، ومؤسس الدار فالنتينو غارافاني الذي لم يستطع إخفاء تأثره.

وكان اللافت تأثر النجمة سيلين ديون الحاضرة أيضاً، وهي تمسح دموعها لدى تحيّتها للمدير الإبداعي في الدار بيير باولو بيسولي وهي تقول له: "لقد أعدت للنساء جمالهنّ".

وتضمن هذا العرض، 65 إطلالة، حملت كل منها اسم زهرة، كما شكّل احتفالاً بالإبداع في التصميم، والمهارات اليدويّة، واستيقاظ الطبيعة من سُباتها الشتوي، وجمال المرأة. فقد اكتست إطلالات Valentino بالأزهار والورود الملوّنة التي انتقلت من الأثواب المنفوشة إلى الجوارب، وحتى إلى ماكياج العارضات الذي تزيّن ببتلات الأزهار ونفّذته خبيرة الماكياج الشهيرة بات ماكغراث.

وحضرت الأكمام الضخمة، التصاميم متعددة الطبقات، الكشاكش والعقد الكبيرة، لتحوّل امرأة Valentino إلى زهرة أيقظتها عودة الربيع، فارتدت الألوان الحيوية والمشرقة كالوردي، والبرتقالي، والأصفر، والليلكي، والأخضر، والأزرق. أما الأقمشة المستعملة في تنفيذ الإطلالات، فتنوّعت بين الساتان، والتافتا، والأورغنزا، والدانتيل.. وجاءت القصّات واسعة بمعظمها لإضفاء المزيد من الضخامة على الإطلالات.

واعتُبر عرض Valentino الأكثر إبهارًا حتى الآن في أسبوع الموضة الباريسي، وتطلّب تنفيذ بعض إطلالاته أكثر من 100 ساعة من العمل اليدوي الدقيق في مجال التصميم، والخياطة، والتطريز. تعرّفوا على بعض إطلالاته فيما يلي:

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