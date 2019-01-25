كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 06:59 صباحاً - بالصور - تركي آل الشيخ يكشف الثلاثي المرشح لتدريب بيراميدز

تركي آل الشيخ

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، السيرة الذاتية لعدد من المدربين الكبار في عالم التدريب لاختيار أحدهم لقيادة بيراميدز اف سي خلفا لحسام حسن المدير الفني السابق للفريق.

وكان المستشار تركي أل الشيخ أكد أنه سيعقد اجتماعا هاما غدا مع حسام البدري وأحمد حسن، وسيف الوزيري لبحث التجهيز للمرحلة المقبلة واختيار الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بعد إقالة التوأم.

وكتب أل الشيخ على حسابه بموقع التواصل "فيس بوك" :"اجتماع غداً مهم مع الكابتن حسام البدري والكابتن احمد حسن والاستاذ سيف الوزيري ومجموعة من الاعبين لتجهيز المرحلة القادمة واختيار الجهاز الفني الجديد".

وكان بيراميدز اف سي خطف تعادلا مثيرا بنتيجة 3-3 من ميدان الزمالك في ملعب بتروسبورت مساء أمس الخمس، في المباراة المؤجلة من التاسع من بطولة الدوري الممتاز.

وتعادل الزمالك مع بيراميدز 3 - 3 فى اللقاء الذى أقيم على ستاد بترو سبورت والمؤجل من الأسبوع التاسع بالدوري الممتاز ، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة 42 محتلاً صدارة الدورى بينما يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 39 محتلاً المركز الثاني .

وجاءت السير الذاتية للمدربين على النحو التالي:





