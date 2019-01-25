كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 06:59 صباحاً - أرملة الشهيد مصطفى أبو العلا : تكريم الشهداء يرفع الروح المعنوية لنا

كتبت : انجي بيومي

قالت مريم طارق، أرملة الشهيد المقدم مصطفى أبو العلا، إن زوجها كان ضابطًا في الأمن المركزي وكان يتمنى الشهادة باستمرار، لافتة إلى أن زوجها استشهد أثناء مداهمة بعض العناصر الإرهابية، معقبًا: "راح مأمورية مش بتاعته بدل أحد زملائه، واستشهد بعد إصابته بطلقة في الكتف في شهر إبريل 2018"

ولفتت أرملة الشهيد المقدم مصطفى أبو العلا، خلال حوارها مع الإعلامية مروج إبراهيم، ببرنامج "ما وراء الحدث"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الخميس، إلى أن زوجها كُرم في عيد الشرطة، وهذا التكريم يرفع الروح المعنوية بشكل كبير لأسر ضباط الشرطة، لافتة إلى أن الداخلية دائمًا على تواصل مع أسر شهداء الشرطة.

وتابعت: "الداخلية تنظم الكثير من الفعاليات للأطفال لرفع الروح المعنوية لأبناء الأطفال، ودائمًا ما نحتفل بعيد الشرطة بوجود قيادات الداخلية".