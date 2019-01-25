كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 05:30 صباحاً - بدرية طلبة: عملت عملية تجميل في مؤخرتي وطلع فيها عيوب.. اتفرج

بدرية طلبة

كتبت : انجي بيومي

كشفت الفنانة بدرية طلبة ، عن إجرائها عملية تجميل في "مؤخرتها".

وأضافت"طلبة" خلال لقاها ببرنامج "مع دودي"المذاع علي فضائية"النهار"، أن هذه المنطقة كانت تسبب لها إحراجا مستمرا ، فتوجهت للطبيب لإجراء عملية شفط بها.

واوضحت"طلبة"، أنها أجرت عملية التجميل منذ 5 سنوات ، ولكنها أسفرت عن وجود عيوب بـ"مؤخرتها"، لذلك هي ترغب حاليا في إجراء عملية تجميل أخري بها.