كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 05:30 صباحاً - شقيقة الشهيد عمر مجدي عن أخر لقاء بينهما : حضني جامد قبل مايسافر

كتبت : انجي بيومي

روّت آية مجدي، شقيقة الشهيد النقيب عمر مجدي، تفاصل آخر لقاء لها مع الشهيد، قائلة: "كان مختلفًا وغريبًا في آخر زيارة، وكان يريد أن يستمع للكل، كان بيصحيني من النوم ويقولي اصحي نتكلم، اتكلم آخر يوم أكثر من 3 ساعات، وحضني جامد قبل ما يسافر".

وأضافت "مجدي"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "صوت الناس"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الخميس، أنه كان يعتمد عليها في كل شيء، وكان شديد الاهتمام بها، متابعة: "العلاقة بينا كانت قوية جدًا، كنا أصحاب مش بس إخوات".

وبكت شقيقة الشهيد على الهواء، قائلة: "صحيت من النوم في يوم على عياط ماما وأنا مش عارفة حصل إزاي، وعرفت إنه استشهد".