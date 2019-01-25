كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 05:30 صباحاً - محمد عبد المنعم : ننسق مع وزارتي التعليم لإعفاء أسر الشهداء من المصروفات

كتبت : انجي بيومي

قال اللواء محمد عبدالمنعم، أمين عام مجلس أسر الشهداء، إن المجلس يلقى اهتمامًا كبيرًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرًا إلى أن فكرة تشكيل المجلس جاءت من القوات المسلحة أثناء ثورة 25 يناير، تحت مسمى"صندوق رعاية أسر الشهداء والمصابين"، وتم تغيير الاسم بقرار من رئيس الوزراء للمسمى الحالي.

وتابع"عبدالمنعم"، خلال حواره مع فضائية "أكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن الدولة تقدم كل أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والسكنية لأسر الشهداء، لافتًا إلى أن هذا المجلس خاص بمصابي ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ومصابي الحوادث الإرهابية.

وأشار أمين عام مجلس أسر الشهداء، إلى أن هناك تحديث بشكل مستمر لبيانات أسر شهداء، أما مصابي الجيش والشرطة فيختص بهما وزارتي الدفاع والداخلية.

وأردف أن هناك إعفاء لأسر الشهداء والمصابين من تكلفة تذاكر القطارات والمترو، وهناك تنسيق مع وزارتي التعليم والتعليم العالي لإعفاء أسر الشهداء من المصروفات، مضيفًا أن المجلس استلم 2000 شقة من وزارة الإسكان لأسر الشهداء والمصابين.