كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 05:30 صباحاً - تجار السيارات : الدولة هي الوحيدة الخاسرة بعد تطبيق اتفاقية «زيرو جمارك»

كتبت : انجي بيومي

قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن بعض التوكيلات خفضت 100 ألف جنيه في سعر السيارة الواحدة، موضحا أنه لا يتم ترخيص السيارة الجديدة إلا بوجود فاتورة مطبوع عليها سعر السيارة، ومن لا يريد الشراء من التجار يذهب للوكلاء.

وأضاف «أبو المجد» خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «MBC مصر» أن الدولة هي الوحيدة الخاسرة بعد تطبيق اتفاقية «زيرو جمارك»، لافتا إلى أن ربح التاجر يحسب بعد الاستلام من الوكيل والفاتورة تسلم مع الملف للعميل.

وأشار رئيس رابطة تجار السيارات، إلى أن هناك من يردد شائعات ليس لها أساس من الصحة منها ان التوكيلات تربح 20 لـ 30% من السيارة وهذا غير صحيح، مؤكدا أن المطالبة بربح التاجر ان تكون 10% من المستحيل والطبيعي 15%.