السلطات الألمانية تلغي محاكمة ممارسي الجنس فوق القبور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت محكمة إدارية في ولاية بافاريا الألمانية، إيقاف إجراءات محاكمة شابة تبلغ من العمر 25 عاما، بتهمة انتهاك حرمة الموتى من خلال ممارسة الجنس، بعد أن سحبت المتهمة في القضية طلب الاستئناف الذي تقدمت به على حكم سابق بغرامة تصل إلى 900 يورو.

الادعاء العام في ألمانيا كان قد وجه للفتاة اتهاماً بتحريضها اثنين من معارفها على ممارسة الجنس على شاهد أحد قبور المقبرة القديمة ببلدة “روتبورغ أوب دير تاوبر” بولاية بافاريا الألمانية نهاية أكتوبر 2017.

المتهمة من أصول إيرانية وتقيم في ألمانيا منذ ثلاثة أعوام وما تزال تنتظر البت في طلب لجوئها وكانت قد رفضت الحكم الموجه إليها وطلبت شهادة بعض الحاضرين في تلك الليلة.. وقالت في اعتذارها للمحكمة: “كنا ثملين جميعاً”.

كانت تقارير قد أفادت بأن فتاتين وثلاثة شباب كانوا موجودين في المقبرة أثناء ممارسة الجنس على شاهد القبر، وسط صخب الموسيقى المرتفع وتناولهم الكحول ورقصهم بين القبور، وأرادوا على ما يبدو إقامة حفلة “هالوين” مبكرة في المقبرة، لكن الأمور تطورت لتخرج عن سيطرتهم تحت تأثير الكحول.

ممثلة الادعاء العام، ذكرت أن طالبة اللجوء الإيرانية تشاجرت مع طالبة لجوء عراقية تبلغ من العمر 18 عاماً، وكانت الغيرة دافعاً لقيامها بتحريض صديقها صاحب الـ 26 عاماً على ممارسة الجنس الفموي مع الشابة العراقية.

ولم يتم الكشف عن ملابسات القصة إلا بسبب اتهام العراقية شريكها الجنسي باغتصابها، وعلى الرغم من عدم تمكنها من إثبات التهمة على الشاب الذي يكبرها بستة أعوام، حيث قال: إنها مارست الجنس معي طواعية.. لكنه أقر بالتهمة الموجهة إليه بانتهاك حرمة الموتى أو “إقلاق راحة الموتى” وعقوبتها 90 يوم عمل.. كما تم إيقاف محاكمة الشابة التي مارست الجنس وشخصين آخرين من المجموعة مقابل غرامة مالية.