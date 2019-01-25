كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 03:59 صباحاً - ياسمين الخطيب عن تعادل الزمالك وبيراميدز : لايقلل من تصدر الفريق الأبيض للدوري

كتبت : انجي بيومي

أكدت الإعلامية ياسمين الخطيب، إن تعادل الزمالك مع بيراميدز، لا يقلل من تصدر الفريق الأبيض للدوري حتى الآن

وأشارت إلى أنه رغم التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب بتروسبورت والمؤجل بينهما من الجولة التاسعة، بالدوري الممتازلا يزال الزمالك على القمة.

وكتبت الخطيب، على موقع "تويتر"، قائلة: "‏‏٤٢ نقطة ولسه المؤجلات.. مازال ‎الزمالك متصدر لا تكلمني".