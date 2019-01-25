كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 03:59 صباحاً - توفيق عكاشة للشعب المصري: "دوري أفهمكم"
كتبت : شيرين عصملي
خاطب الإعلامي توفيق عكاشة، الشعب المصري، قائلا : " أنا دوري أفهمكم، علشان حضرتك صاحب آفق محدودة وأنا أسف أني بقول كدا".
وأضاف "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم" على فضائية "الحياة"، اليوم الخميس، : "أنا لما بحكي ليكم تاريخ الدول مش بتوهكم، بس أنتو لازم تفهموا الأول"، لافتا أن كل رب أسرة ينحصر فكره وتفكيره وأفقه ونظريته على نفسه وأسرته فقط، ومن هنا يصبح الآفق ضيق، فضلًا عن أنه ليس لديه معلومات.
وتابع: "علشان كدا أنا لما بحكي ما يدور على أرض أوروبا مش بتوهك ياحبيبي، أنا بحكيلك اللى أنت هتشوفه بعد عام أو عامين".
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