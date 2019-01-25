كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 03:59 صباحاً - خالد الجندي لمنتقدي دخوله السينما : "تليفزيون كبير زي اللى عندكم في البيت"



كتبت : انجي بيومي رد الشيخ خالد الجندى، على مهاجمى دخوله السينما بصحبة المشايخ لمشاهدة فيلم "الضيف" الذى يتناول قضية الحجاب قائلا: "مفيش عندكم تليفزيون فى البيت السينما تليفزيون كبير". وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "أنا دخلت أسرع مناظرة فى تاريخ حياتى.. زميل شيخ قالى بقى ينفع يا مولانا تدخل سينما قولت له السينما تليفزيون كبير، معندكش تليفزيون فى بيتكم".

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