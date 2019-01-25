كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 03:59 صباحاً - الملحق الثقافي السعودي : ركزنا في معرض الكتاب علي عرض برنامج خادم الحرمين لعام2030
كتبت : انجي بيومي
أكد الدكتور خالدعبدالله النامي الملحق الثقافي السعودي بالقاهرة، أنهم في نهاية كل عام يقومون بتقييم مشاركتهم في معرض الكتاب من أجل وضع خطة طموحة للعام المقبل.
وأضاف"النامي"خلال لقائه ببرنامج"يحدث في مصر"المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"،أن عدد زوار الجناح السعودي في معرض الكتاب العام الماضي تخطى المليون زائر ، مشيرا إلي أنهم ركزوا حينها علي تطوير التعليم في ظل التكنولوجيا.
وأوضح"النامي"، أنهم ركزوا خلال العام الحالي في معرض الكتاب علي عرض برنامج خادم الحرمين الشريفين لعام2030،بالإضافة إلي دور المرأة في المجتمع السعودي.
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