دراسة: الرومانسية تحسن الصحة

أجرى علماء تجربة فريدة على 100 متطوع لمعرفة هل الرومانسية تأثر على تحسين الصحة أم لا؟.
ونشرت نتيجة البحث الأمريكي في مجلة "Psychophysiology"، والذي وجد أن وجود شريك رومانسي، يسهل استجابة الجسم للهدوء بعد العصبية، كما أنها تساعد على تقليل الوزن الزائد، وضغط الدم.
وتم قياس ضغط المشاركين في التجربة، وتبين أن وجود شريك يساعد الناس على تحسين الصحة، ومن ثم تم وضعهم في ظروف مجهدة بالنسبة لهم، غمرت أرجلهم في الماء البارد.
وتبين أن المشاركين الذين كانوا بقرب الحبيب قاوموا الجهد أكثر، وزاد ضغط الدم لديهم بدرجة أقل، بحسب "سبوتنيك".
وأكد الباحثون أن هذا يحدث فقط إذا كان يوجد علاقة قوية بين الشريكين، وكذلك يعتقد الباحثون أن عدم وجود شريك والوحدة تزيد من فرص تطور الخرف عند الشيخوخة.
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