كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 02:34 صباحاً - جدول مباريات اليوم الجمعة 25-1-2019.. القنوات الناقلة والمُعلقين

مباريات اليوم

نشهد اليوم الجمعة بعض المباريات المهمة سواء في البطولات الأوروبية أو حتى العربية، وسوف نعرض لكم تفاصيلها بشكل دقيق لنسهل على المتابعين مشاهدتها.

وتستأنف مباريات ربع نهائي كأس آسيا، بمواجهات عربية قوية، على آمل مشاهدة منتخب عربي على الأقل في المربع الذهبي. وفي نفس السياق نشهد انطلاقة جولة جديدة في بعض الدوريات الأوروبية، كالدوري الألماني، والفرنسي.

ويواجه منتخب قطر، نظيره الكوري الجنوبي، على استاد مدينة زايد الرياضية. ويملك المنتخب القطري سجلا لا بأس به في مواجهاته السابقة أمام الشمشون الكوري، فعلى مدار 10 مباريات جمعت بين المنتخبين، تمكنت قطر من تحقيق الفوز 3 مرات، بينما فازت كوريا 5 مرات، وتعادلا مرتين.

ويلتقي المنتخب الإماراتي مع نظيره الأسترالي على استاد هزاع بن زايد، ضمن منافسات دور الثمانية للبطولة.

وفيما يلي تعرف على جدول مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 25/1/2019 ..

ربع نهائي كأس آسيا:

كوريا الجنوبية ـ قطر.. على الساعة 15:00 (بي أن سبورت ماكس 1،2)

الإمارات ـ أستراليا.. على الساعة 18:00 (بي أن سبورت ماكس 1،2)

الدوري الألماني:

هيرتا برلين ـ شالكه 04.. على الساعة 21:30 (بي أن سبورت 5)

الدوري الفرنسي:

مارسيليا ـ ليل.. على الساعة 21:45 (بي أن سبورت 6)

الدوري الهولندي:

إن أي سي بريدا ـ أدو دين هاج.. على الساعة 21:00