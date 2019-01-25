كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 02:34 صباحاً - بفستان مكشوف " الصدر ".. مي صالح تنشر صورة مثيرة - أتفرج

خضعت الفنانة الشابة مي صالح، لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور محمد الكشكي، وفريق عمل مكون من مصفف الشعر محمد سيسي، وخبيرة التجميل إسراء علاء.

وظهرت مي، بإطلالة مثيرة ترتدي بدي أسود حمالات مع بنطلون جلد لامح يبرز رشاقتها وأنوثتها، بالإضافة لتاتوه كبير جذاب على كتفها الأيسر مع تصفيفة شعر بنية إنسيابية لمصفف الشعر محمد سيسي، وميكب سيمبل هاديء للعينين مع تحديد صاخب للشفاه يبرز ملامحها الجذابة بأنامل خبيرة التجميل إسراء علاء.

جدير بالذكر أن الفنانة مي صالح، تنتظر عرض فيلم "خطيب مراتي" خلال الفترة المقبلة وهو أول فيلم بنسختين احداهما للصم وضعاف السمع، من بطولة أحمد سعد، محمد كريم، ريم البارودي، إيهاب فهمي، مي صالح، والوجه الجديد التونسية إيمان العميري، ندى عادل، ليلى حسين، وائل العوني، والفنان الراحل محمد متولي، نهال عنبر، ومحمد غنيم، ويشارك فيها أيضاً صفوت حسن، من ممثلي الصم.









