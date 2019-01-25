كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 02:34 صباحاً - عاجل ورسمياً - تركي آل الشيخ يُعلن إقالة حسام حسن

تركي آل الشيخ

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، إقالة حسام حسن المدير الفني لفريق بيراميدز، بعد التعادل مع الزمالك 33.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الشخصية بموفع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: "اجتماع غداً مهم مع الكابتن حسام البدري والكابتن احمد حسن والاستاذ سيف الوزيري ومجموعة من اللاعبين لتجهيز المرحلة القادمة واختيار الجهاز الفني الجديد".

وكان تركي آل الشيخ، انتقد حسام حسن المدير الفني للفريق، بعد التعادل، أمام الزمالك، بثلاث أهداف لكل فريق في الدوري.

وقال «آل الشيخ» في تصريحات تلفزيونية: "سأبحث مع حسام وإبراهيم نتائج الفريق فمن غير المعقول هذه النتائج ومعنا لاعبين عالميين، التغيير وارد لكن سأجلس معهم أولا لمعرفة الأسباب".