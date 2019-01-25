كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 02:34 صباحاً - خالد الغندور: تركي آل الشيخ يفكر في تدريب بيراميدز

خالد الغندور

فجر خالد الغندور، قائد الزمالك المصري الأسبق، مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده أن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي بيراميدز يفكر في تولي تدريب الفريق خلفًا لحسام حسن.

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع "تويتر": "رحيل الجهاز الفني وأنباء عن تولي المستشار تركي تدريب الفريق".

ولم يصدر عن نادي بيراميدز أو آل الشيخ أي قرارات رسمية بخصوص إقالة الجهاز الفني لفريق بيراميدز حتى الآن.

وتعادل فريق بيراميدز مع الزمالك بنتيجة (3-3)، مساء اليوم الخميس، في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة للدوري المصري.

وكان بيراميدز قد أقال البرازيلي ألبرتو فالنتيم ثم الأرجنتيني ريكاردو لافولبي من منصب المدير الفني قبل أن يعين حسام حسن.