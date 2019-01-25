كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 02:34 صباحاً - مؤمن زكريا: محمد يوسف سبب رحيلي عن الأهلي.. فيديو

مؤمن زكريا

أكد مؤمن زكريا لاعب الأهلي المنضم لنادي أحد السعودي على سبيل الإعارة، أن الفترة المقبلة تعد بمثابة أصعب تحدي في حياته، مشيرًا إلى أنه لا يعلم سبب استبعاده خلال الفترة السابقة.

وتوعد مؤمن بالعودة مرة أخرى لصفوف الاهلي واللعب أساسيا، رغم ما تعرض له خلال الفترة السابقة، متمنيا أن يعود من الإعارة ويلعب لمدة موسمين ويختم حياته بالنادي الأهلي.

ونفى مؤمن زكريا في تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت، أن يكون قد وضع شروطا لتجديد تعاقده مع النادي الأهلي.

واستدرك: "لم يحدث وفاق بيني وبين محمد يوسف مدير الكرة بالأهلي وقت الاتفاق حول تجديد تعاقدي"، مشيرًا إلى أنه بعد إنهاء كافة الاتفاقات مع محمد فضل مدير التعاقدات بشان تجديد تعاقده طلب أحد المسؤولين تأجيل الاتفاق لوقت آخر دون إبداء أسباب.

وأضاف: "مشكلتي كانت في العقد القديم منذ 4 سنوات، ولكن لم أطلب مليون دولار مثلما تردد في بعض وسائل الإعلام".

وعن علاقته بمارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق، قال مؤمن إن المدرب الأوروجوياني استبعده في أول تقسيمة للفريق بعد توليه المسؤولية: "وقتها علمت أنني لن يكون لي دور مع الفريق، لاطلب الرحيل على سبيل الإعارة".

وتعجب مؤمن زكريا من استمرار تلك المعاملة منذ وقت تولي الفرنسي باتريس كارتيرون: "بعد مباراة وفاق سطيف تم استبعادي، وكذلك بمباراة النهائي أمام الترجي، جميع اللاعبين سافروا مع الفريق، باستثنائي حيث بقيت في القاهرة رغم جاهزيتي".

وسرد لاعب أحد السعودي، تفاصيل حول انتقاله لنادي أهلي جدة: "تلقيت عرضا من نادي العين الإماراتي، ولكن سيد عبدالحفيظ طلب مني وقتها البقاء مع الفريق لان هناك عرضا أفضل سيصل، بعدها أبلغني الأهلي بالانتقال لنادي أهلي جدة السعودي وإنهاء كافة تفاصيل الاتفاق".

واختار مؤمن زكريا، أفضل 3 مدربين مصريين عمل تحت قيادتهم، وعم حسام البدري، وحسام حسن، وأحمد حسام ميدو، وقت لعبه في نادي الزمالك.