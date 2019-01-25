كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 02:34 صباحاً - بالصور - هيفاء وهبي تتألق في باريس بإطلالة عارية +18

حرصت النجمة هيفاء وهبي على متابعة أحدث صيحات الموضة بتواجدها في العاصمة الفرنسية باريس لحضور أسبوع الموضة هناك.

وشاركت هيفاء الجمهور صوراً من أحد العروض التي حضرتها، حيث أختارت إطلالة عصرية جذابة، فتألقت بفستان مخملي قصير، وأكملت إطلالتها بقفازات جلدية تزينت بالريش، وانتعلت جوارب من الشبك مع حذاء ستيلو باللون الأسود.

وكان من اللافت اعتمادها نظارات شمسيّة استطاعت من خلالها أن تكسر من كلاسيكيّة الإطلالة. ما رأيك بلوكها؟



