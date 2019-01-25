كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 02:34 صباحاً - طارق علام : 25 يناير عيدًا للشرطة المصرية فقط



كتبت : انجي بيومي قال الإعلامي طارق علام، إن 25 يناير عيداً للشرطة المصرية فقط، وفيه قدمت وزارة الداخلية تضحيات كبيرة للحفاظ على مصر. وقال "علام" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين عبر فضائية "الرافدين+"، إن كلمة شهيد اختفت بعد حرب أكتوبر ولكنها عادت مرة أخرى بعد 25 يناير. وأضاف أن الحفاظ على الوطن ليس بجديد علينا كرجال شرطة، كل عام وهم بخير وفي صحة وسلامة، موضحًا أن 25 يناير عيد الشرطة ونقدم التحية لكل أفراد الجيش والشرطة .

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