كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 02:34 صباحاً - خلال ساعات - إقالة حسام حسن من تدريب نادي بيراميدز
حسام حسن
يحسم المستشار تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، مصير التوأم حسام وإبراهيم حسن، المدير الفني ومدير الكرة بالفريق، خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأكد مصدر داخل النادي، أن القرار الأقرب، هو إقالة التوأم، بعد الفشل في تحقيق الفوز على الزمالك، رغم التدعيمات القوية التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الحالية.
وكان تركي آل الشيخ، انتقد حسام حسن المدير الفني للفريق، بعد التعادل اليوم أمام الزمالك، بثلاث أهداف لكل فريق في الدوري.
وقال «آل الشيخ» في تصريحات تلفزيونية: "سأبحث مع حسام وإبراهيم نتائج الفريق فمن غير المعقول هذه النتائج ومعنا لاعبين عالميين، التغيير وارد لكن سأجلس معهم أولا لمعرفة الأسباب".
وأكمل: "أنا أجد روح ولا أجد جمل تكتيكية، خلال المباريات الماضية، وحسام البدري لن يتولى تدريب بيراميدز هو فقط سيبقى رئيسا للنادي".
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