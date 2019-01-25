كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 02:34 صباحاً - عاجل - قطر في مجموعة الأرجنتين بقرعة كوبا أمريكا

قرعة كوبا أمريكا

أسفرت قرعة بطولة كوبا أمريكا 2019 التي ستقام في البرازيل الصيف المقبل، عن مجموعات قوية في البطولة التي ستنطلق بخمس مدن.

النسخة الـ46 من البطولة ستُلعب في البرازيل، خلا ل الفترة ما بين 14 يونيو وحتى 7 يوليو من العام الجاري.

وستكون هذه هي النسخة الأخيرة التي تُلعب في السنوات الفردية، قبل ان تُلعب النسخة 47 بدايةً من العام 2020، العام القادم.

ويغيب عن هذه النسخة منتخبات أمريكا الشمالية، لأول مرة في تاريخ كوبا أمريكا، منذ أن أصبح هناك منتخبات من خارج القارة يمكنهم المشاركة في البطولة.

هذه النسخة تشهد الظهور العربي الأول، بتواجد المنتخب القطري من قارة آسيا، وكذلك المنتخب الياباني الذي سيظهر للمرة الثانية بعد أول ظهور في 1999.

وشهدت القرعة، وقوع المنتخب الكولومبي في مجموعة واحدة برفقة منتخب الأرجنتين، ضمن الجموعة الثانية، بينما حامل اللقب المنتخب التشيلي، يتواجد مع أوروجواي ضمن الجموعة الثالثة، بجانب المنتخب القطري الذي سيجد صعوبة بالغة في الوصول للدور الثاني.

المنتخب البرازيلي مستضيف البطولة، يقع من جديد في نفس المجموعة مع بيرو، بعدما تكرر ذلك في بطولة كوبا أمريكا 2015 في تشيلي.

إليكم المجموعات بالكامل، على الترتيب

المجموعة الأولى : البرازيل، بوليفيا، فنزويلا، بيرو.

المجموعة الثانية : الأرجنتين، كولومبيا، باراجواي، قطر

المجموعة الثالثة : الأوروجواي،الإكوادور، اليابان تشيلي.