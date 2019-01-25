كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 02:34 صباحاً - أمير مرتضى منصور يهاجم إبراهيم حسن: ركز مع فريقك

حسام وإبراهيم حسن

رد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في نادي الزمالك على تصريحات إبراهيم حسن مدير الكرة في بيراميدز. إبراهيم حسن خرج ليُصرح بـ" لاعبو الزمالك رقصوا فرحا من التعادل أمام بيراميدز". ليرد أمير مرتضى قائلا: "هل إبراهيم حسن كان معنا في غرف الملابس وشهد ما حدث من لاعبي الزمالك؟". وأضاف في تصريحاته مع أون سبورت "الأفضل لإبراهيم حسن هو التركيز مع فريقه ليعرف كيفية توظيف لاعبي فريقه بشكل أفضل". وواصل في رسالته إلى إبراهيم حسن "لا تٌدخل الزمالك في جملة مفيدة. علاقتنا مميزة مع نادي بيراميدز". وتابع "الزمالك خسر نقطتين بالتعادل مع بيراميدز. ليس نحن من نفرح بالتعادل مع أي فريق". وأكمل رسالته لإبراهيم حسن قائلا: "ركز فقط على فريقك والنجوم الكبيرة التي يمتلكها فريقك". وحافظ الزمالك على صدارة الدوري برصيد 42 نقطة من 17 مباراة، بينما وصل بيراميدز للنقطة 39 من 20 مباراة.



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