كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 02:34 صباحاً - ترشح فيلم كفر ناحوم لجائزة سيزار

أعلنت أكاديمية فرنسا للسينما والعلوم السينمائية عن المرشحين لجوائز سيزار لهذا العام، التى يتم تسليم جوائزها يوم 22 فبراير المقبل في Salle Pleyel في باريس.

شملت القائمة فيلم المخرجة اللبنانية نادين لبكى كفر ناحوم والذى ينافس على جائزة الأوسكار كأفضل فيلم ناطق بلغة غير انجليزية

وتشمل القائمة عددا مميزا من الأفلام على رأسها اليابانى Shoplifters، البولندى Cold War بالإضافة إلى فيلم

Three Billboards Outside of Ebbing.

الفيلم فاز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي الدولي، كما فاز بجائزة الجمهور في مهرجان سراييفو الدولي بالبوسنة والهرسك، وجائزة الجمهور في مهرجان ملبورن بأستراليا، وجائزة لجنة التحكيم في مهرجان النرويج السينمائي الدولي، وجائزة الجمهور التفضيلية في مهرجان كالغاري في كندا، وجائزة أفضل ممثل للطفل زين الرفيع، وجائزة لجنة تحكيم الشباب لأفضل فيلم في مهرجان أنطاليا.

وتدور أحداث الفيلم في إحدى مناطق العالم العربي التي تعصف بها أزمات ومشكلات سياسية واجتماعية طاحنة، ويسلط الضوء على حياة طفل يعيش بإحدى قرى المنطقة ويعاني من عدد من المشاكل.