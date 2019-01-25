كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 25 يناير 2019 01:00 صباحاً - أولمبيك ليون يلحق بركب المتأهلين لثمن نهائي كأس فرنسا

أولمبيك ليون

بلغ أولمبيك ليون الدور ثمن النهائي لكأس فرنسا، بفوزه بثنائية نظيفة على حساب أميان، اليوم الخميس في الدور 32 للمسابقة. سجل موسى ديمبيلي (28) وليو دوبوا (35) هدفي ليون. وبلغ الدور ذاته أيضاً، فيتري بفوزه على لوهافر بثلاثية نظيفة، وباستيا بفوزه 2-1 على نوازي.

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